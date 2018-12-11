Avustralya’da 102 yaşındaki Irene O'Shea isimli kadın 14 bin feet yükseklikten paraşütle atladı.

İHA'nın haberine göre bu atlayışıyla dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi unvanını alan 30 Mayıs 1916 doğumlu O'Shea, geçen yılın rekortmeni ve kendisinden yalnızca 21 gün küçük olan kişinin unvanına sahip oldu. 102 yaşındaki kadın 2016'da 100. yaş gününü de helikopterden paraşütle serbest atlayış yaparak kutlamıştı.

ALS hastaları ve hastalığı araştıran kuruluşlar için atlayış yapan O'Shea, “Kızımı 10 yıl önce o korkunç hastalıkta kaybettim ve onu özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Tekrar atlayış yapacağını söyleyen O'Shea, “Muhtemelen önümüzdeki sene atlayacağım ve yaşarsam 105 yaşımda da atlayacağım” şeklinde konuştu.

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