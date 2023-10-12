Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas: Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz

        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz

        Filistin Devlet Başkanı Abbas Perşembe günü Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı görüşmede her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Perşembe günü Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini veya onlara kötü davranılmasını kabul etmediklerini; bunun ahlaka, dine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

        Resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre Abbas "Şiddeti reddediyoruz ve ulusal hedeflerimize ulaşmanın yolu olan barışçıl halk direnişine ve siyasi mücadeleye bağlıyız" dedi.

        Abbas işgalin sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için siyasi eyleme geçilmesi gerektiğini de vurguladı.

        Kral 2. Abdullah ile görüşmesi sırasında Abbas, Filistin halkına yönelik topyekûn saldırganlığın derhal sona erdirilmesi, Gazze Şeridi'nde insani tıbbi yardım, su ve elektrik sağlanması ve acil insani yardım koridorlarının açılması çağrısında da bulundu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor Haberi Görüntüle
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı" Haberi Görüntüle
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor