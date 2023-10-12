Filistin Devlet Başkanı Abbas: Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz Filistin Devlet Başkanı Abbas Perşembe günü Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı görüşmede her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmediklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Perşembe günü Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini veya onlara kötü davranılmasını kabul etmediklerini; bunun ahlaka, dine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre Abbas "Şiddeti reddediyoruz ve ulusal hedeflerimize ulaşmanın yolu olan barışçıl halk direnişine ve siyasi mücadeleye bağlıyız" dedi.

Abbas işgalin sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için siyasi eyleme geçilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kral 2. Abdullah ile görüşmesi sırasında Abbas, Filistin halkına yönelik topyekûn saldırganlığın derhal sona erdirilmesi, Gazze Şeridi'nde insani tıbbi yardım, su ve elektrik sağlanması ve acil insani yardım koridorlarının açılması çağrısında da bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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