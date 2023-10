AK Partili Çelik: Her türlü sivil kaybına karşıyız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalar bulundu. Konuşmasında İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara değinen Çelik, "Her türlü sivil kaybına karşıyız. Gazze'nin topyekun cezalandırılması ve tam abluka hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

İSRAİL - HAMAS ÇATIŞMASI

"Görüntü hepimiz açısından üzüntü verici. Şiddete karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi daha çok ateşe açacak gelişmeler yaşanabilir. Masum insanları hedef alan şiddete karşıyız. Her türlü ve her iki taraftan sivil kayıpları kabul etmiyoruz. Lübnan ve Suriye'nin hemen yakınında olan gelişmeler de bölgeyi kısır bir döngünün içine sürükleyebilir. Barış için diplomasi ortaya koymak ise şu an için zor. Bu noktada sivilleri hedef alan bombalama durmalı.

REKLAM

"SİVİLLERE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Gazze'nin topyekun cezalandırılması ve tam abluka hukuka aykırıdır. Sivillere şiddet kabul edilemez. Daha olay olur olmaz İsrail Başbakanı tarafından bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak bir politik hedef konulması da doğru değildir. Tabi çeşitli devletler İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtiyorlar. Ama bu bütün bir Gazze halkını cezalandırmaya dönük, çocukları, masum insanları hedef alan bir cezalandırmaya dönüştürülemez.

"UÇAK GEMİSİ GÖNDERMEK ŞİDDET YAYILSIN DİYENLERİN YAKLAŞIMI"

Öte yandan uçak gemilerinin gönderilmesi konusunda da her devlet böyle yapsa o zaman diplomasi ne olacak. Uçak gemisi göndermek şiddet yayılsın diyenlerin yaklaşımıdır. Oraya uçak gemisi göndermenin verdiği mesaj buradaki şiddet ile karşı şiddet döngüsünü sona erdirme mesajı vermiyor. Verilecek mesajlar barışı sağlamak için olmalı. Her uçak gemisi şiddet sürsün diyenleri destekleyecek bir vesile olur. Biz iki taraftan da masumların hedef alınmasını reddediyoruz.

BLINKEN'IN İSRAİL'DEKİ AÇIKLAMALARI

ABD Dışişleri Bakanı'nın 'ben burada bir Yahudi olarak bulunuyorum' yaklaşımı tehlikeli bir yaklaşım. Bulunduğu görev, diplomasinin işletilmesi gereken bir görev."

"REHİNELER İÇİN KURUMLARIMIZ DEVREDE"

Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren esir takasına aracılık mesajı verdi. Kurumlarımız aracılık yapmak için hazır. "