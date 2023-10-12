Hırvatistan - Türkiye maçı CANLI YAYIN A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak EURO 2024 yolunda dev bir adım atmak istiyor

STAT: Opus Arena

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

30' Barış Alper

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic, Kovacic, Brozovic, Modric, Brekalo, Pasalic, Musa

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

MONTELLA İLK MAÇINDA

A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıktı. Öte yandan Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

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LİDERLİK MÜCADELESİ

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. 3 puanlı Letonya ise son sırada. Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. ADAY KADRO A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers) Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund) REKLAM Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray). 3 İSİM İLK KEZ KADRODA A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim ilk kez aday kadroya çağırılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, Hırvatistan karşılaşmasında görev yapmaları halinde Milli formayı ilk kez terletecekler. NOTLAR - 12. randevu Milliler, bugüne kadar Hırvatistan ile 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar, 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü. İki ülke son olarak grubun ikinci mücadelesinde Bursa'da karşı karşıya geldi ve Hırvatistan 2-0'lık skorla kazandı.

- Millilerin 619. maçı Ay-yıldızlılar, geride kalan 338'si resmi, 280'i özel olmak üzere toplamda 618 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 239 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 842 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı. - 2023 yılında 6 maç yaptı A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 5'i resmi, 1'i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Belçika'da Japonya ile mücadele etti ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

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