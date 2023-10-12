George Gardi'den Galatasaray için Sadio Mane itirafı

"Statların neredeyse tamamı devlete ait olmasına rağmen Türkiye'deki spor tesislerinin durumu İtalya'nın çok ilerisinde. Hemen hepsi modernize edilmiş ya da yeni yapılmış durumda. Umuyoruz ki İtalya da bu seviyeye Dünyanın en çok futbol seven iki ülkesi diyebilirim."

"Zaniolo, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi. Zaniolo'nun hayali Premier Lig'de oynamaktı. Zaniolo için çok sayıda teklif vardı. Galatasaray ve Zaniolo, birlikte en iyi çözüme karar verdiler, bu da muhtemelen Türk futbol tarihinin en büyük satışı olacak, birkaç ay içinde kulübün kasasına iki kat kar kazandırabilecek bir oyuncu."

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NDOMBELE - ZIYECH - SANCHEZ

"Galatasaray'a gelen uzun yıllar önce başlayan bir çalışmanın meyveleri. Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Avrupa'daki ve dünyadaki tüm kulüplerin kalite ararken İngiliz kulüplerine baktığını göz önünde bulundurmalısınız, elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonundan bahsediyoruz, 0'dan kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici."