George Gardi'den Galatasaray için Sadio Mane itirafı
Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Hakim Ziyech gibi transferlerde de rol alan uluslararası transfer aracısı George Gardi, Galatasaray'ın bu yaz yaptığı transferler ile ilgili TuttoMercatoWeb'e açıklamalar yaptı ve itirafta bulundu!
Galatasaray'ın son iki sezonda gerçekleştirdiği transferlerde pay sahibi olan uluslararası menajer George Gardi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Gardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Mauro Icardi, geçen sezon bitmeden önce geleceği için ilk tercihinin Galatasaray olduğunu söylemişti. Bu yaz yaşanan her şey, onun prensip sahibi bir insan olduğunu tekrar ispat etti."
"Icardi'ye Galatasaray'ın teklifinden 5 kat daha fazla teklifler geldi, astronomik teklifleri geri çevirdi. PSG'ye de Galatasaray'ın önerdiğinden 2 kat fazla teklifler yapıldı ama Icardi'nin duruşu nedeniyle PSG, Galatasaray'dan istediği rakamı düşürdü."
"Mauro'nun Galatasaray taraftarlarına duyduğu sevgi ve kulübün rekabetçi, hırslı vaatleri bu tercihi belirledi. Bu koşullar var olduğu sürece, bu güzel hikayeyi sorgulamak için hiçbir neden olmayacak."
"TÜRKİYE'NİN STATLARI DAHA İYİ"
"Statların neredeyse tamamı devlete ait olmasına rağmen Türkiye'deki spor tesislerinin durumu İtalya'nın çok ilerisinde. Hemen hepsi modernize edilmiş ya da yeni yapılmış durumda. Umuyoruz ki İtalya da bu seviyeye Dünyanın en çok futbol seven iki ülkesi diyebilirim."
"ZANIOLO'NUN HAYALİ PREMIER LİG'Dİ"
"Zaniolo, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi. Zaniolo'nun hayali Premier Lig'de oynamaktı. Zaniolo için çok sayıda teklif vardı. Galatasaray ve Zaniolo, birlikte en iyi çözüme karar verdiler, bu da muhtemelen Türk futbol tarihinin en büyük satışı olacak, birkaç ay içinde kulübün kasasına iki kat kar kazandırabilecek bir oyuncu."
NDOMBELE - ZIYECH - SANCHEZ
"Galatasaray'a gelen uzun yıllar önce başlayan bir çalışmanın meyveleri. Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Avrupa'daki ve dünyadaki tüm kulüplerin kalite ararken İngiliz kulüplerine baktığını göz önünde bulundurmalısınız, elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonundan bahsediyoruz, 0'dan kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici."
"12 AYDA NEREDEN NEREYE"
"Galatasaray kötü bir dönemden geçiyordu: ligde on üçüncü sırada, 3-4 maçtır galibiyet alamıyordu, Campos'un dehasının bile yeniden canlandırmayı başaramadığı bir zihniyet vardı. Bu durumdan 12 ay içinde Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete ulaştık. Söyleyebileceğim şey, bunun arkasında çok fazla çalışma olduğu ve bu ilişki devam edebilirse memnun olacağım."
VECINO VE TORREIRA SÖZLERİ!
"Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı. Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu, çünkü Başkan Lotito ile bir rakam da anlaşmıştım. Torreira'ya gelince, Temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama Galatasaray için değerliydi ve geri çevrildi."
Vecino bir fikirdi, sonra Ndombele seçildi. Transfer dönemi sırasında buna benzer başka fikirler var mıydı?
"Bu normaldir, çünkü bir müzakerenin sonucu, sonuçlanmadan asla bilinemez. Görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında, farklı nedenlerle müzakereye katılmamış olan Sadio Mané, Dybala, Amrabat'ı sayabilirim."