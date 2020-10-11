Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim 2020 Pazar günü için hava durumunu paylaştı. Yurdun kuzey kesimleri yer yer bulutlu görünürken diğer bölgeler için açık hava müjdesi verildi. Pek, İstanbul hava durumu nasıl?

11 EKİM 2020 HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31