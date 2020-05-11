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11 yaşındaki çocuk dünya rekoru kırdı

Brezilya'da yaşayan 11 yaşındaki Gui Khury, koronavirüs pandemisi nedeniyle okulların kapatılmasını fırsat bilerek kaykay becerilerini geliştirdi. Khury, kaykayla 1080 derece dönerek dünya rekoru kırdı

Gui Khury
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Brezilya'da okullara ara verildi. 11 yaşındaki Gui Khury ise okulların kapanmasını fırsat bilerek kaykay becerilerini geliştirdi. Khury, kaykayla 1080 derecelik dönüş dönüşü tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

Khury'nin üçlü dönüşü ebeveynleri tarafından cep telefonu yardımıyla kaydedildi, ardından Instagram'da paylaşıldı.

Gui Khury'nin babası, oğlunun koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasını fırsat bilerek kendini antrenmanlara ağırlık verdiğini söyledi.

Bundan önceki rekor 900 derecelik dönüş ile Tony Hawk'taydı. Hawk, 1999 yılında 900 derecelik dönüşü gerçekleştirdiğinde 31 yaşındaydı.

Kaykay kategorisinin, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez yer alacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

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