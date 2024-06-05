Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
Antalya'nın Alanya ilçesinden, Mersin'in Tarsus ilçesine gelen 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak'tan, 7 gündür haber alınamıyor. Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu ve endişe duyduklarını söyledi
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Türkan Yağmur Kulak (13), Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye geldi.
ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Kulak, eve dönmedi.
BİR HAFTADIR HABER ALINAMIYOR
Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu. Aile kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.