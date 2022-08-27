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Haberler Gündem Zonguldak'ta kahreden olay: 13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı! - Güncel Haberler
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13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı!

Zonguldak'ta ailesiyle birlikte geldiği plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek denizin içinde yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan genç; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Zonguldak'ta kahreden olay: 13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı! - Güncel Haberler
13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı!
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İHA

Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi.

TOPU DENİZE KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü.

SUYUN İÇİNE YIĞILDI

Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞINA BOĞULDULAR

Küçük çocuğun yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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