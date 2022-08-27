13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı!

Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi.
TOPU DENİZE KAÇTI
İHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü.
SUYUN İÇİNE YIĞILDI
Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞINA BOĞULDULAR
Küçük çocuğun yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
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