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140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Baraj puanıyla alan üniversiteler hangileri? 140 puanla alanlar...

Üniversite tercihleri ile ilgili gözler 140 puanla yapılacak tercih sürecine çevrildi. Yurt genelinde tercih yapacak baraj geçen öğrenciler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte 140 puanla alan üniversiteler ve tercih süreci ile ilgili son durum...

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Baraj puanıyla alan üniversiteler hangileri? 140 puanla alanlar...

Üniversite sınavında 140 puan alan ve baraj altında kalan öğrenciler, tercihlere ilişkin aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

140 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER

140 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor.

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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