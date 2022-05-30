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Haberler Dünya 15 yıl sonra ilk: Bakan Akar BAE'li mevkidaşıyla görüştü
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15 yıl sonra ilk: Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü. Türkiye'den BAE'ye 15 yıl sonra ilk kez bir savunma bakanı ziyaret etti.

15 yıl sonra ilk: Bakan Akar BAE'li mevkidaşıyla görüştü
15 yıl sonra ilk: Bakan Akar BAE'li mevkidaşıyla görüştü
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi'de ilk olarak Savunma Bakanlığına gitti.

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Samimi ve olumlu geçtiği öğrenilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

BAE’nin Genelkurmay Başkanı’nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.

Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.


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