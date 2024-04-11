Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan "blok ders" tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Diyarbakır'da yapılan bir başvuru üzerine, lisede sürekli hale getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ve Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.

Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ye başvurdu.