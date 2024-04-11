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        Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan "blok ders" tavsiyesi

        Kamu Denetçiliği Kurumu, Diyarbakır'da bir okulda 40 dakikalık dersin 80 olarak işlenmesi üzerine tavsiye kararı verdi. Kararın gerekçesinde öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:45
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        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
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        Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Diyarbakır'da yapılan bir başvuru üzerine, lisede sürekli hale getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ve Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

        KDK'nin kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.

        Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ye başvurdu.

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        Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına ile Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

        KARARIN GEREKÇESİNDEN

        KDK'nin kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

        Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

        Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

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