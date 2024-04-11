19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
Adana'da, 34 yaşındaki Nesrin B., mezarlık ziyaretine gelenlerin park ettiği araçlardan birinin camını kırıp, hırsızlık yaparken, bölgede güvenlik önlemi alan ekipler tarafından fark edilip yakalandı. Kaçmak için polisin elini ısıran Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi
Adana'da, "pes" dedirtin olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi.
ARAÇLARI KONTROL ETMEYE BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre şüpheli Nesrin B. (34), mezarlık ziyareti için gelenlerin, yol kenarına park ettiği araçları kontrol etmeye başladı.
POLİS, KADINI TAKİBE ALDI
Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği Nesrin B.'yi takibe aldı.
ÇANTAYI ALMAK İÇİN ARACIN CAMINI KIRDI
Bir süre keşif yapan Nesrin B., bir hafif ticari aracın arka koltuğundaki çantayı çalmak için camını kırdı. Harekete geçen polis, Nesrin B.'yi yakaladı.
KAÇMAK İÇİN POLİSİN ELİNİ ISIRDI
Ekiplere direnen kadın, bir polis memurunun elini ısırıp kaçmaya çalıştı. Polis, kelepçe taktığı Nesrin B.'yi gözaltına alıp, Emniyet'e götürdü.
19 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR
Yapılan incelemede Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını öne süren Nesrin B., adliyeye sevk edildi.