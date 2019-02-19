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Kaliforniya'nın başını çektiği, aralarında New York'un da bulunduğu 16 eyalet, ABD Başkanı Donald Trump'tan davacı oldu. Gerekçesi, Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvara fon sağlamak için acil durum ilan etmesi.
16 eyalet, Kuzey Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne giderek Trump'ın aleyhine dava açılması için başvuruda bulundu.
Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, "Bugün, başkanlık yetkilerini kötüye kullanmasını engellemek için Başkan Trump'ı mahkemeye veriyoruz. Başkan Trump'ın, Kongre'nin eyaletlerimizde yaşayan insanların yararına aktarmış olduğu vergi gelirlerini tek taraflı olarak yağmalamasına dur demek için dava açıyoruz. Çoğumuz için, Başkanlık Ofisi bir tiyatro salonu değildir," açıklaması yaptı.
Teksas eyaletinden üç mülk sahibi ve bir çevreci grup da, acil durum ilanının anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek Cuma günü Trump'a yönelik dava açmıştı.
Demokratların duvar için gerekli finansmana onay vermemesinin ardından ABD'de bütçe onaylanamamış ve federal hizmetler geçen Aralık ayından itibaren kısmen durmuştu.
Cuma günü Beyaz Saray'da bir açıklama yapan Trump, acil durum ilanıyla birlikte bütçeden farklı programlar için ayrılan 8 milyar doları, duvarın inşası için yeniden yönlendirebileceğini söyledi.
Yeni bir hükümet kapanmasını engellemek için bütçe Kongre'den geçirildi. Sınıra örülecek duvar için bütçeden 1,4 milyar dolar ayrıldı. Trump, acil durum ilanıyla birlikte 6,7 milyar doları daha duvarın inşası için ayırabilecek.
Becerra, davada, acil durum ilanını gerektirecek bir durum olmadığını kanıtlamak için Trump'ın kendi sözlerini kullanacaklarını açıkladı.
Davacı 16 eyaletin (Kalifroniya, New York, Kolorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Virginia) Maryland dışında tümünün valisi Demokrat. Çoğunun belediye meclislerinde de Demokratlar çoğunlukta.
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