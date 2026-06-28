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        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki Muhammed, ineğin boynuz darbesiyle öldü

        16 yaşındaki Muhammed, ineğin boynuz darbesiyle öldü

        Iğdır'da feci bir olay yaşandı. Kentte ineğin boynuz darbeleriyle yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Tazegün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        İneğin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
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        Iğdır'ın Aralık ilçesinde ineğin boynuz darbeleriyle yaralanan Muhammed Tazegün (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Tazegün, ahırdaki buzağıyı emzirmesi için bahçede otlayan ineğin yanına götürdü.

        Bu sırada ineğin boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Tazegün, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Tazegün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tazegün, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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