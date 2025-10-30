1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda 'sis denizi'

Habertürk
        1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda 'sis denezi'

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda meydana gelen 'sis denizi', drone ile kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:07
        Samsun Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

        Dağın zirvesine, araçla belirli mesafeye gidildikten sonra yürüyerek çıkılabiliyor.

        Dağda sabah oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu. Sisin adeta denizi andıran yoğunluğu, drone ile görüntülendi.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer" ifadelerini kullandı.

        #Dürtmen Dağı
        #sis denizi
        #Samsun
