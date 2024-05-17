19 MAYIS'TA ANKARA VE İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Henüz EGO ve ESHOT Genel Müdürlükleri'nden konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde Ankara ve İzmir'de de toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu kapsamda 19 Mayıs Pazar günü de toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecek.