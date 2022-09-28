İkinci Balkan Savaşı sonucu imzalanan antlaşmalar neler?

Bulgaristan’ın diğer Balkan ülkelerine savaş ilan etmesiyle başlayan ve bir toprak paylaşma kavgası olan 2. Balkan Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı? İşte, 2. Balkan Savaşı tarihi ile alakalı tüm merak edilenler…
2.Balkan Savaşı Tarihi
1. Balkan Savaşı sonrasında, Balkan ülkeleri arasında ortaya çıkan toprak paylaşım kavgasının bir sonucu olan 2. Balkan Savaşı; Bulgaristan ile Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan arasında gerçekleşmiştir. Savaşın başlamasıyla, Osmanlı Devleti’nin de Balkanlardaki bu kargaşadan faydalanarak, kaybettiği yerleri geri almak maksadıyla dâhil olduğu 2. Balkan Savaşı tarihi 16 Haziran – 10 Ağustos 1913’tür.
İkinci Balkan Savaşı Nedenleri
1913 tarihinde Balkan ülkeleri arasında yaşanan 2. Balkan Savaşı nedenleri şunlardır:
- Balkan Savaşı sonrası en büyük payın Bulgaristan tarafından alınması ve bu durumun Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ı memnun etmemesi.
- Ege Denizi üzerinde Bulgaristan etkinliğinin artmasının, Yunanistan’ı rahatsız etmesi.
- Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan uzaklaşmasıyla bölgede yaşanan otorite boşluğu.
2. Balkan Savaşı Özeti
1. Balkan Savaşı sonrası Bulgaristan’ın durumu özellikle Sırbistan ve Yunanistan’ı rahatsız etmiştir. Makedonya’daki Bulgar varlığından rahatsız olan Sırbistan ile Ege’de bir Bulgaristan varlığı istemeyen Yunanistan bir ittifak gerçekleştirmişlerdir.
İki devlet arasında kendisine karşı yapılan ittifakın haberini alan Bulgaristan; 29 Haziran 1913 tarihinde bu iki devlete saldırmış ve 2. Balkan Savaşı resmen başlamıştır.
Yunan ve Sırp ordularının, Bulgaristan’ı Makedonya’dan çıkarmasıyla alevlenen savaşa daha sonra Romanya’da girmiş ve Bulgaristan ordusu dağılmaya başlamıştır.
Bulgaristan’ın içinde bulunduğu zor durumu gören Osmanlı Devleti de Balkanlardaki bu kargaşadan faydalanarak savaşa dâhil olmuş ve Osmanlı orduları 21 Temmuz 1913 tarihinde Edirne’yi Bulgarlardan geri almayı başarmıştır.
Bu bilgilerden hareketle, 2. Balkan Savaşında Osmanlı nereyi aldı sorusunun cevabı, Edirne, Kırklareli ve Dimetoka olacaktır.
Bulgaristan savaş meydanında aldığı ağır yenilgilerin ardından hem Osmanlı Devleti’ne hem de diğer Balkan ülkelerine barış teklif etmiş ve savaş sonra ermiştir.
2. Balkan Savaşı Sonunda Hangi Antlaşma İmzalandı?
Bulgaristan’ın barış talebiyle sonlanan 2. Balkan Savaşı’nın ardından toplam 4 adet barış antlaşması imzalanmıştır.
İstanbul Antlaşması: İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında hangi antlaşma imzalanmıştır sorusunun cevabı 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması’dır. Bu antlaşma ile Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Bulgaristan’ın elinden kurtarılmıştır.
Bükreş Antlaşması: Bulgaristan ile Sırbistan, Romanya ve Yunanistan arasında imzalanan bu antlaşma ile Romanya – Bulgaristan sınırı belirlenmiştir.
Atina Antlaşması: Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmış ve Girit tamamen Yunanistan’a bırakılmıştır.
İstanbul Antlaşması: Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanan bu antlaşmaya göre; Sırbistan’da yaşanan Türklerin can ve mal güvenliğinin sağlanması teminat altına alınmıştır.
2. Balkan Savaşları Sonuçları
- Çizilen sınırlarla birlikte Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı Edirne ve Kırklareli ile sınırlı kalmıştır.
- Balkanlar’da yaşayan çok sayıda Türk, Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmıştır.
- Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bir yakınlaşma başlamıştır. Almanya’dan subaylar getirilerek orduda birtakım düzenlemelere gidilmiştir.
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