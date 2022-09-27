1. Balkan Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları, önemi ve özeti

Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanan, Ege ve Balkan coğrafyasındaki Osmanlı hâkimiyetini sona erdiren Birinci Balkan Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı? İşte, tüm detaylar…

Birinci Balkan Savaşı Tarihi

Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’ın Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için Osmanlı Devleti’ne karşı başlatmış oldukları Birinci Balkan Savaşı tarihi 1912 – 1913’tür. Savaş sonunda ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattının batısında kalan tüm toprakları kaybetmiştir.

Birinci Balkan Savaşı Nedenleri

7 Ekim 1912 tarihinde başlayan ve 30 Mayıs 1913 tarihine kadar süren Birinci Balkan Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1789 Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı.

Rusya’nın Balkanlar üzerinde uyguladığı Panslavizm politikası ile Balkan ülkelerini Osmanlı aleyhine kışkırtması.

Sırbistan ve Bulgaristan’ın yayılmacı politikaları.

Balkan Savaşı Özeti

1878 Berlin Antlaşması sonrası istediğini alamayan Bulgaristan ile Bosna Hersek’in ilhak edilmesinden memnun olmayan Sırbistan; Balkanlarda etkin ve yayılmacı bir politika benimsemişler ve bu durum iki devleti karşı karşıya getirmiştir.

Ana hedefi Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve boğazlara hâkim olmak olan Rusya ise Balkanlar’da öteden beri uyguladığı Panslavizm politikası gereğince bu iki devletin arasında bir arabuluculuk görevi üstlenmiş ve 1912 yılında bu iki devletin bir ittifak kurmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti karşısında kurulan bu ittifaka Yunanistan ve Karadağ’ın da katılmasıyla 1. Balkan Savaşı’nda savaşacak olan ittifak kurulmuştur.

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nda iken, bu dört Balkan ülkesi Osmanlı Devleti’nden Makedonya için birtakım ıslahatlar yapılmasını talep etmişler fakat bu talep Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir.