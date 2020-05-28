2. derece yanık, cildin dış tabakasının (epidermis) hem de cildin alt tabakasının (dermiş) yanıp, hasar görmesidir. Orta şiddette yanık türü olup, çok acı verir, su toplanması türünde kabarcıklara, cilt şişme ve kızarıklıklarına yol açar. Cilt ıslak ve nemli görünüp, iyileşme süreci 2-4 hafta arasında değişir. Yanığın al katmanlara geçip, kan damarları ile örtü dokusunun hasar görmesidir.

Yüzeysel ve derin yanıklar olarak ikiye ayrılan ikinci derece yanıklar, 1. Derece yanıklardan daha ciddidir. Cildin alt ve üst tabakası ikinci derece yüzeysel yanıklarda yüzeysel hasar görülür. Derin ikinci derece yanıklarda ise alt ve üst cilt tabakasının daha derin katmaları tahriş olur. Sıcak sıvı, ateş veya kimyasalla yaralanması 2. Tür 2. Derece yanığın sebeplerindir.

İkinci derece yanığın tedavisi, yanık sebebinin sudan veya ateşten kaynaklanmasına göre değişir, iyi bir plastik cerrahına başvurulmalıdır, gereken tedaviyi doktor uygulayacaktır. Bu tip yanıklar mümkün olduğunca kapalı pansumanlarla takip edilir. Tıbbi yardım gerekse bile, evde müdahale yapılabilir. Basit ağrı kesicilerle, su toplayan yerler kesinlikle patlatılmamalı ve dokunulmamalıdır.

Yanık tedavisi sonrasında, beslenmede tüketilen bazı besinler de yanığın daha kısa sürede geçmesini, enfeksiyon kapmasını önlemesi açısından mühimdir.

Antioksidan oranı yüksek olan besinlerin düzenli tüketimiyle yanık iyileşme süreci hızlanır. Biber, domates, kabak, kiraz ve yaban mersini gibi. Zerdeçal anti iltihap özelliği taşır, ağrı kesicidir, ılık süt içine toz hali eklenerek tüketilebilir.

Bal yanıkların üzerine sürülerek ve düzenli tüketilerek enfeksiyonlara karşı koruyucu etki yaratır.

Nergis otu, cilt yanık bölgesine uygulanarak cilt yenilenmesine yardımcı olur

Tuz ile gargara yaparak ağız içindeki yanıklar tedavi edilebilir.

Aloevera, antienflamatuvar ve doku iyileştirici özelliğiyle, yanık derinin iyileşmesine yardımcı olur.

Günde 2-6 kez 1000 miligramlık C vitamini yanık yaraların iyileşmesinde etkili olur. Ayrıca C vitamini içeren besinlerin tüketimi yanıkların iyileşmesine büyük yarar sağlar.

Balık ve balık yağında bulunan omega-3 yağ asitleri, bağışıklık sistemini güçlendirip ödem riskini azaltır.

Cilt yanıklarının iyileşmesi için günlük 400-800 IU’luk E vitamini E vitamini içeren zengin gıdalar tüketilmelidir. Ancak, ameliyat durumlarında önce doktora danışılmalıdır.

Yanıkların mikrop kapmaması için antiseptik özelliği olan sirke, yanıktaki ısıyı da çekerek ağrıyı dindirip, rahatlatır. Sirke ile ıslatılmış peçete veya pamuğu yanık bölgeye koymak kafidir.

Antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyotik, antibakteriyel özellikleriyle soğan yanık tedavisinde yaraların iyileşmesine yardımcı olacaktır. Soğan yanık bölgesine uygulanırsa, yanığa iyi gelir.

Diğer bazı besinler, yanık bölgeye sirke uygulanması, aloevera özünün yanıklara sürülmesi, çay ağacı yağının suyla seyreltilip yanık bölgeye uygulanması ve sinir otu yaprakları, papaya meyvesi ve lavanta yağının yanık üzerine uygulanması şeklindedir. Tüm yanık türlerine soğutma ve gerekirse eskarotomi uygulanmalıdır, daha sonraki aşamalar yanık derinliğine göre türlü işlemler yapılır. İkinci derece yanıklarda analjezik, lokal topik antibiyotikli krem uygulaması ve tetanos immunprofilaksisi yapılır.

Yüzeysel ikinci derece küçük yüzey alanı olan yanıklar, pansuman tutturulması zor olan yüz, boyun veya eldeki küçük yanıklar kullanılan krem ya da solüsyonlar sürüldükten sonra açık bırakılabilir.

Bunun dışında prensip olarak tüm yanık yaraları kapalı olarak tedavi edilmelidir. Gazlı bez veya petlerle sarılarak kapatılmalıdır. İkinci derece yanıkları, serum fizyolojikle yıkanır, sonra uzun süreli kapama materyallerinden biriyle kapatılır veya yanık pomatlarından biri kullanılarak her gün değiştirilip, kapalı pansuman yapılır.