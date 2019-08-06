Gözleri ve yüzünde aniden ortaya çıkan şişlik sonrası kaldırıldığı hastanede 'nefrotik sendrom' teşhisi konulan 2 yaşındaki Gözde Usat, 7 ay boyunca diyaliz tedavisi gördü. Kalp fonksiyonları günden güne azalan ve nefes darlığı yaşayan küçük Gözde’nin yaşadığı sıkıntılara dayanamayan anneanne Fatma Karşıdağ, torunu için ameliyat masasına yattı. Gözde, 59 yaşındaki anneannesinden alınan kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki organla yeniden doğdu.

DHA'nın haberine göre; Nevşehir Kapadokya’da yaşayan Esma ve Ömer Usat çiftinin ikinci çocukları Gözde Usat, 14 aylıkken gözleri ve yüzünde ortaya çıkan şişlik sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk etapta doktorların alerji teşhisi koyduğu küçük kızın şişlikleri devam edince aile bu kez soluğu Kayseri’de bir hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonrası Gözde’ye 'nefrotik sendrom' teşhisi konuldu.

4 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BÖBREK GÖZDE'NİN KÜÇÜCÜK BEDENİNE ŞİFA OLDU

Küçük Gözde’ye 7 ay boyunca ev ortamında periton diyalizi tedavisi uygulandı. Tedaviden olumlu sonuç alınamadı ve küçük kızda böbrek rahatsızlığının yanı sıra kalp yetmezliği de başladı. Gözde'nin yaşadığı sıkıntılara dayanamayan anneanne Fatma Karşıdağ, torununa böbreğini bağışlamak istediğini söyledi.

Yapılan tahlillerde anneanne ve torunun uyumlu olması sonucu Karşıdağ, Gözde için ameliyat masasına yattı. Anneanneden alınan 4 katı büyüklüğündeki böbrek, Gözde’nin küçücük bedenine şifa oldu.

OYUN OYNAYACAĞI ZAMANLARI DİYALİZDE GEÇİRDİ

Yaşadıkları sıkıntılı dönemi anlatan anne Esma Usat, "Bizim için çok zorlu bir süreçti. Gözde çok huzursuz oluyordu. Oyun oynayamıyor, ablasıyla vakit geçiremiyordu. Sürekli yatakta diyaliz tedavisinin bitmesini bekliyordu. Ablasıyla oyun kuruyorlardı tam oynayacakları zaman ‘diyaliz saati geldi’ diyerek Gözde’yi alıyordum. Annem de Gözde’nin yaşadığı sıkıntıları gözlemliyordu. Bu duruma çok üzüldü. ‘Ben böbreğimi vereceğim’ dedi. Onun sayesinde tedavi için İstanbul’a geldik. Gözde anneannesi sayesinde ikinci kez hayata bağlandı. Şu an durumu çok iyi. Çok mutlu ve sağlıklı. Diğer yaşıtları gibi hayatına devam edecek. Anneme de bizi buralarda yalnız bırakmadığı ve organını bağışladığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.