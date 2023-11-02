20 yıldır tuvalet kağıdı yiyor! "Benim için mükemmel bir atıştırmalık!"

20 yıldır tuvalet kağıdı yiyor! "Benim için mükemmel bir atıştırmalık!"

Birçoğumuzun başkalarına garip gelebilecek benzersiz yeme alışkanlıkları vardır ancak bazı insanlar bunu başka bir seviyeye taşıyor. Chicago'lu Kinah adlı bir kadın 20 yıldır, günde 4 rulo tuvalet kâğıdı yiyor ve "mükemmel atıştırmalık" olarak adlandırdığı şey için yılda bin dolardan fazla para harcıyor.

2 Şurada Paylaş!









Bu alışkanlığı diğer insanlar tarafından epeyce tuhaf karşılanıyor. Özellikle toplum içinde tuvalet kâğıdı yemeye başladığı zaman insanlar ona garip bakışlar atıyor hatta bir kere onu videoya kaydettiklerini bile söylüyor.

Ancak bu Kinah'ı durdurmuyor; nereye giderse gitsin yanında bir rulo tuvalet kâğıdı götürdüğünü açıklıyor. Hatta favori bir tuvalet kâğıdı bile var; yemesi en kolay olduğu için tek katlı.