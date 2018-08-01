2018 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, bugün yayımladığı 2018 YKS tercih kılavuzunun ardından son üç yıla ait (2017, 2016, 2015) yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamalarını paylaştı. İşte ÖSYM üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM akşam saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlanmıştır. Adaylar, bu bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır" ifadelerine yer verdi.

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Yükseköğretim Ön Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYIMLADI

2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (1 Ağustos 2018)

2018 üniversite taban ve tavan puanları ise seneye belli olacak. Adaylar 2017 puanlarına göre hareket ederek tercihte bulunacaklar. Bu puanlara en kolay ulaşmanın yolu ise YÖK ATLAS hizmeti. YÖK'ün adaylara sunduğu hizmette tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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