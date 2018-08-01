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YKS tercih kılavuzu 2018: YKS tercih ne zaman? Üniversite kontenjanları ve programları listesi...

YKS tercih kılavuzu 2018, ÖSYM tarafından yayımlandı. 31 Temmuz'da YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de tercih için hazırlık içinde. Yayımlanan YKS tercih kılavuzunda üniversite programları ve kontenjanları da yer alıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih kılavuzu detayları ve üniversite kontenjanları ile programları...

01.08.2018 - 23:49 | Güncelleme:

YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. Milyonlarca üniversite adayı YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 31 Temmuz'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih için heyecan içinde olan öğrenciler, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve detaylarını merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 YKS tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri nasıl yapılacak? Üniversite kontenjanları ve programları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YKS TERCİH KILAVUZU 2018

ÖSYM, 2018 YKS tercih kılavuzunu adayların erişimine sundu. Adaylar 2018 YKS tercih kılavuzuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişebilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE PROGRAMLARI

ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI (TABLO-3)

ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI (TABLO-4)

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar 2018-YKS tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018  tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu program ların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018 - AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

DİKKAT: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmekte. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullarda belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyin. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız ÖSYM tarafından kontrol edilmeyecek. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacak. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacak. Bu nedenle " Tablo 3 ve Tablo 4'te yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü (2 kısım halinde düzenlen en bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) mutlaka okuyunuz. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar var. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğ retim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değil.

d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacak.

e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacak.

Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:

* Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız /koşullar " olarak gösterile n ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

* Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

* Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

* Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.

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