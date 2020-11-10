2020-İç Denetçi sınavına katılan adaylar bugünden itibaren 10 gün boyunca 2020-İç Denetçi sınavı cevap kağıtlarına ve aday cevaplarına erişebilecek. ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından cevap kağıtları da erişeme açıldı. İşte, 2020-İç Denetçi cevap kağıdı görüntüle

2020-İÇ DENETÇİ SINAVI CEVAP KAĞIDI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(10 Kasım 2020)

2020-İç Denetçi Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-İÇ DENETÇİ CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLE

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