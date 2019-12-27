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2020 yılı Asgari ücreti belli oldu! 2020 Asgari ücret ne kadar? İşte 2020 asgari ücret tablosu!

Milyonlarca çalışan ve ailesini ilgilendiren asgari ücrette 2020 zam oranı belli oldu! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca işçinin beklediği 2020 asgari ücret rakamını açıkladı. Peki 2020 asgari ücret zam oranı yüzde kaç oldu? 2020 Asgari ücret ne kadar? 2020 yılı boyunca asgari ücretliler kaç lira maaş alacak?

2020 yılı Asgari ücreti belli oldu

Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı, aileleriyle birlikte 20 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin 2020 yılı zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt ve net rakamlarını açıkladı. İşte 2020 yılı asgari ücret tablosu!

ASGARİ ÜCRET 2020 ZAM ORANI NE KADAR?

2020 yılı için asgari ücrete net yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324,70 TL olarak açıkladı. Öte yandan işverene asgari ücret desteği verilmeye devam edileceği de netlik kazandı. Bu destek 2020 yılında 75 TL olarak belirlendi. 

ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU

Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin 2020 yılı tablosu da belli oldu. İşte 2020 asgari ücret tablosu: 

Brüt Ücret2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.501,55 TL
Gelir Vergisi375,23 TL
Damga Vergisi22,34 TL
Kesintiler Toplamı839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.324,70 TL

 

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