En çok o konuşuldu! 0:00 / 0:00

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Pandemi döneminde 2020’de spor müsabakaları devam ederken, stadyumlar ve salonlar ise sessizdi. 2021 yılında ise pandemi koşullarının biraz hafiflemesiyle birlikte spor tutkunları hayran oldukları sporcuları izlemek ve takımlarına destek olmak için yine stadyumlarda yerlerini aldılar.

Sosyal medya kanallarını yine çok aktif olarak kullanıldığı bu yılda, spor da yine anlık olarak en çok Twitter üzerinden konuşuldu. Twitter, Türkiye’de 2021 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve Tweet’lerini, sporda en çok etkileşim alan takımları ve Tweet’leri açıkladı.

BEŞİKTAŞ'I GALATASARAY TAKİP ETTİ

Twitter’ın yıl sonu verilerine göre Türkiye’de yılın en çok konuşulan (en çok tweet atılan ve en çok etkileşim alan) futbol takımı Beşiktaş oldu. Hakkında 22 milyona yakın tweet atılan son Süper Lig şampiyonunu, sıralamada 21 milyon tweet ile Galatasaray takip ediyor.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021

Türkiye’de en çok konuşulan yabancı takım Real Madrid olurken, bu yılın futbolun dışındaki en büyük Twitter etkileşimini ise Filenin Sultanları ile Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı aldı.

Geçen yılın Euroleague şampiyonu Anadolu Efes de hakkında en çok tweet atılan ilk 10 takım arasında bir basketbol takımı olarak kendine yer buldu.

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 7, 2021

Mercedes AMG F1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 5, 2021

Arjantinli süper star Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint Germain’e geçişi de bu yıla damga vuran olaylardan biri olarak Twitter’ı yıktı geçti.

EN İLGİ GÖREN SPOR ETKİNLİĞİ OLİMPİYATLAR

— Övünç Özdem (@ovuncozdem) August 30, 2021

Dünyada hakkında en çok tweet atılan spor etkinliği, Tokyo Olimpiyat oyunları oldu. Futbolda ise İtalya-İngiltere finali uzak ara ile Twitter’daki en büyük etkileşim yaratan futbol etkinliği oldu. Türkiye’de de aynı şekilde olimpiyat oyunları Twitter’de büyük etkileşim yaratırken, futbolda ise sonucu Milli Takım için olumsuz sonuçlansa bile Türkiye-İtalya Euro 2020 açılış maçı üstünde büyük bir sohbet döndü.

Ünlü yazar Paulo Coelho’nun Mete Gazoz’a hayranlığını anlattığı video, bu yılın yıldız tweetlerinde yer aldı.

— Panenka Sports | Yeni (@PanenkaSports) September 24, 2021

Üç isim bu yıl Twitter’da çok öne çıktı: Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Ebrar Karakurt

Global ve yerel çapta baktığımızda Messi’nin Barcelona’dan ayrılışı ve Paris St. Germain’e geçişi, Twitter’da Messi’yi 2021’de Türkiye’de ve dünyada en çok konuşulan futbolcu ve sporcu yaptı.

TWITTER'IN YILDIZI EBRAR KARAKURT

Twitter’a gündemini vuran diğer iki isim ise Formula 1’de kıyasıya rekabete giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton oldu. Türkiye’deki futbolcular arasında ise Arda Turan ve Rachid Ghezzal’da en çok tweet atılan ilk 10 sporcu arasında listede yer aldı.

— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) October 11, 2021

Büyük başarı kazanan Kadın Voleybol takımımızda ise Ebrar Karakurt, Twitter’in yıldız ismi oldu.

Türkiye’de spor hakkında en çok etkileşim alan tweetlere baktığımızda ise ilk sırada Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi öncesi resmi hesaptan atılan tweeti görüyoruz.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 16, 2021

Bu tweeti ise Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlayan tweet takip etti.