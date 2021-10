2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmen 2021 Nobel Ödülleri kapsamında bugün de 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdulrazak Gurnah konuşuluyor. İşte Zanzibar kökenli romancı hakkında merak edilenler...

ABDULRAZAK GURNAH KİMDİR?

Abdulrazak Gurnah, 20 Aralık 1948 tarihinde Zanzibar'da dünyaya geldi. İngiltere'ye 1968 yılında öğrenci olarak gelen Abdulrazak Gurnah romanlarını İngilizce yazıyor ve İngiltere'de yaşıyor.

Abdulrazak Gurnah, 1980'den 1982'ye kadar Nijerya'daki Bayero Üniversitesi Kano'da ders verdi. Daha sonra, 1982'de doktora derecesini aldığı Kent Üniversitesi'ne geçti. Şu anda orada İngilizce Bölümü'nde Profesör ve Lisansüstü Eğitim Direktörüdür.

Akademi çalışmalarında da yazarlık serüveninde de sömürgecilik ve özellikle Afrika, Karayipler ve Hindistan ile ilgili sömürge siyasi üzerinde çalışan Abdulrazak Gurnah, 7 Ekim 2021'de, kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderlerine uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde nüfuz etmesinden dolayı 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

ABDULRAZAK GURNAH'IN ROMANLARI

Memory of Departure (1987)

Pilgrims Way (1988)

Dottie (1990)

Paradise (1994)

Admiring Silence (1996)

By the Sea (2001)

Desertion (2005)

The Last Gift (2011)

Gravel Heart (2017)

Afterlives (2020)

ABDULRAZAK GURNAH'IN TÜRKÇE'YE ÇEVİRLEN KİTAPLARI

Kumdan Yürek

Deniz Kenarında

Son Hediye

Terkediş

Sessizliğe Hayranlık

Cennet