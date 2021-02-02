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2021 Survivor Steven Salam kimdir? Survivor Steven hakkında merak edilenler: Steven Salam kaç yaşında, nereli?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021 haftada beş güün TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı olmak üzere iki takımın karşı karşıya geldiği Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sevilen yarışma programının dikkat çeken isimlerinden biri olan Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli? İşte Steven Salam hakkında merak edilenler...

2021 Survivor Steven Salam kimdir? Survivor Steven hakkında merak edilenler: Steven Salam kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor 2021 Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Gönüllüler takımında yarışan Steven Salam araştırılıyor. Survivor Gönüllüler Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Steven Salam lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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