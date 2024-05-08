2023 ABD Güzeli Noelia Voigt ünvanını bıraktı
2023'te ABD'nin en güzeli olarak kraliçelik tacı takan Noelia Voigt, ünvanını bıraktığını açıkladı. Voigt'ın bu kararı vermesinin nedeni ise şaşırttı
ABD'nin Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt, tacını bırakma kararı aldı. 24 yaşındaki Venezuela asıllı güzel, ruh sağlığı sorunları nedeniyle bu kararı aldığı belirtti.
Geçtiğimiz yıl eylül ayındaki yarışmada birinci olan Noelia Voigt, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, akıl sağlığı için en iyi kararı verdiğini söyleyerek; "Sağlığımız bizim hazinemiz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızdan asla ödün vermeyin" ifadelerini kullandı.
"Ne yazık ki, Miss USA 2023 ünvanından istifa etmek gibi çok zor bir karar aldım" diyen güzellik kraliçesi, süreç boyunca giderek ruh sağlığının bozulmaya başladığını söyleyerek artık bu ünvanı taşıyamadığını itiraf etti ve yarışmanın ona kazandırdığı her şeyden vazgeçti.
Kraliçe seçildikten sonra hayatında birçok değişim olduğunu belirten Noelia Voigt, yeni bir döneme başlamak istediğini ifade etti.
Miss ABD kurulu da Noelia Voigt'in bu kararını desteklediğini bildirdi. Kurul, kraliçe görevi için yeni bir isim belirleneceğini açıkladı. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada; "Ünvan sahiplerimizin refahı en önemli önceliğimizdir ve şu anda kendisine öncelik verme ihtiyacını anlıyoruz" denildi.