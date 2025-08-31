YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler KYK kredi ve burs başvuruları için bekleyişe geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak başvuruların takvimi merak edilirken, geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin lira olarak verilen tutarın bu yıl ne kadar artırılacağı da öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2025–2026 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...