YKS başvurularının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sınav için geri sayıma başladı. Üç oturumla yapılacak sınavla beraber, öğrenciler istedikleri üniversiteye gitmek için yarışacak. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak, ÖSYM sınav giriş belgesini açıkladı mı?