Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupasında J Grubu: Ürdün

        2026 FIFA Dünya Kupasında J Grubu: Ürdün

        Asya Elemeleri'ndeki tarihi başarısıyla tarihinde ilk kez Dünya Kupası vizesi alan Ürdün, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jamal Sellami yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Cezayir'e karşı ilk turnuva heyecanını yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 FIFA Dünya Kupasında J Grubu: Ürdün

        Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez dev turnuvanın heyecanını yaşayacak.Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez dev turnuvanın heyecanını yaşayacak.

        Dünya Kupaları'nı daha önce uzaktan izlemek zorunda kalan Orta Doğu temsilcisi, 40 yıllık hasrete Amerika Birleşik Devletleri'nde son verecek. Ürdün Milli Takımı, J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Cezayir'le karşılaşarak ilk Dünya Kupası deneyimini gerçekleştirecek.

        Ürdün'ün kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcularından Jamal Sellami'nin yaptığı Ürdün, Dünya Kupası biletini Asya Elemeleri'nden aldı.

        İkinci turda Suudi Arabistan, Tacikistan ve Pakistan'la aynı grubu paylaşan Ürdün 6 maçta 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi aldı. Grubunu averajla lider tamamlayan Orta Doğu ekibi, 16 gol atarken, 4 gol yedi.

        Dünya Kupası biletinin alındığı üçüncü turda Güney Kore, Irak, Umman, Filistin ve Kuveyt'in olduğu grubu 4'er galibiyet ve beraberlik, 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 2. basamakta bitiren Ürdün, 2026'ya katılma hakkı elde etti.

        Ürdün grup maçlarında şu sonuçları aldı:

        2. TUR

        Tacikistan-Ürdün: 1-1

        Ürdün-Suudi Arabistan: 0-2

        Pakistan-Ürdün: 0-3

        Ürdün-Pakistan: 7-0

        Ürdün-Tacikistan: 3-0

        Suudi Arabistan-Ürdün: 1-2

        Takım O G B M A Y Av. P
        1 Ürdün 6 4 1 1 16 4 +12 13
        2 Suudi Arabistan 6 4 1 1 12 3 +9 13
        3 Tacikistan 6 2 2 2 11 7 +4 8
        4 Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0

        3. TUR

        Ürdün-Kuveyt: 1-1

        Filistin-Ürdün: 1-3

        Ürdün-Güney Kore: 0-2

        Ürdün-Umman: 4-0

        Irak-Ürdün: 0-0

        Kuveyt-Ürdün: 1-1

        Ürdün-Filistin: 3-1

        Güney Kore-Ürdün: 1-1

        Umman-Ürdün: 0-3

        Ürdün-Irak: 0-1

        Takım O G B M A Y Av. P
        1 Güney Kore 10 6 4 0 20 7 13 22
        2 Ürdün 10 4 4 2 16 8 8 16
        3 Irak 10 4 3 3 9 9 0 15
        4 Umman 10 3 2 5 9 14 -5 11
        5 Filistin 10 2 4 4 10 13 -3 10
        6 Kuveyt 10 0 5 5 7 20 -13 5

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

        Ürdün futbolunu Dünya Kupası'na taşıyan altın jenerasyonda Mousa Tamari yıldız oyuncu olarak öne çıkıyor. Fransa'nın Stade Rennes takımında forma giyen hücum oyuncusu, Ürdün Milli Takımının da en pahalı ismi konumunda bulunuyor.

        Birçok oyuncusu bölge ülkelerinin takımlarında forma giyen Ürdün'de Tamari'nin yanı sıra İbrahim Sabra da kariyerine Avrupa'da devam ediyor. Bonservisi Göztepe'de olan Sabra, geçen sezonu Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'de kiralık tamamlamıştı.

        2014'TE ÇOK YAKLAŞTILAR

        Ürdün, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na çok yaklaşsa da play-off turunu geçemedi.

        Asya elemelerini geçtikten sonra Özbekistan'la eşleşen Ürdün rakibini penaltılarla saf dışı bırakarak kıtalararası play-off'ta Uruguay'ın rakibi oldu.

        Bu turda rakibine deplasmanda 5-0 yenilen Ürdün rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

        DÜNYA KUPASI KADROSU

        Kaleci: Yazid Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al Fakhouri (Al-Wehdat), Mohamed Al-Emwasi (Al-Najaf), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

        Defans: Mohammad Abualnadi (Selangor), Yousef Abu Al Jazar (Al-Hussein), Husam Abu Dahab (Al-Samiya), Mohammad Abu Hashish (Al-Karma), Yazan Al Arab (Seoul), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein)

        Orta saha: Mohammad Al Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al Rashdan (Qatar SC), Noor Al Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Yousef Qashi, Ibrahim Sadeh (Al-Karma)

        Forvet: Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa), Yazan Al-Naimat (Al-Arabi), Mousa Al Tamari (Rennes), Ali Olwan (Al-Sailiya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)

        MAÇ TAKVİMİ

        17 Haziran (TSİ 07.00): Avusturya-Ürdün (San Francisco Stadyumu)

        23 Haziran (TSİ 06.00): Ürdün-Cezayir (San Francisco Stadyumu)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü