22 yılda Edirne'den Kars'a 19 kez gidip gelecek kadar pedal çevirdi

"Bisiklet sporunu 1980 yılında bıraktım ama bisikleti bırakmadım. Yani benim hayatımın içinde olan bir şeydi. Çeşitli marka, iyi kategoride otomobillerim var ama hiçbir otomobil, en iyi otomobil bile bana bisikletin verdiği binme zevkini vermez. O yıllardan sonra yarış için değil sağlık için binmeye başladım.