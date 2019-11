“Siz bana her zaman şefkatle yaklaştınız, her sıkıntımda bana arkadaş oldunuz. Yeri geldiğinde ailem gibi koruyup kolladınız. Bana sevmenin ve yaşamanın ne kadar güzel olduğunu her fırsatta hatırlatıp, karanlığa düşmeye yaklaştığım anda umut olup ellerimden tuttunuz. Sizi gururlandırdığım günlerin bir an önce gelmesini öyle çok istiyorum ki… Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”