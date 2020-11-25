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25 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 25 Kasım Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

25 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 460.916'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 12.5672 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

25 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

24 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Güncel verilere göre, son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742'ye ulaştı. Hasta sayısı 453 bin 535, vefat sayısı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409, aktif hasta sayısı 63 bin 133 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 395 bin 296, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 59 milyon 76 bin 121´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 40 milyon 833 bin 503´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 12 milyon 589 bin 88 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 262 bin 701´e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 71 bin 401 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 169 bin 197´ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa´da toplam vaka sayısı 2 milyon 140 bin 208´e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 48 bin 732 olarak rapor edildi. İspanya´da toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 219´a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 42 bin 619´a yükseldiği aktarıldı. İtalya´da 1 milyon 408 bin 868 vakanın tespit edildiği, 49 bin 823 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere´de vaka sayısının 1 milyon 512 bin 45´e yükseldiği, can kaybının ise 55 bin 24´e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya´da 932 bin 111 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 14 bin 343´e çıktığı duyuruldu.

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