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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın Hastalıkları3'ÜNCÜ PİK! Son dakika: Tarih verip uyardı: Vaka sayısı 20 bin olabilir
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"Mart sonunda 20 bin vaka olabilir! 3'üncü pik riski var!"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bine, Mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak. 3'üncü pik riski var" dedi

3'ÜNCÜ PİK! Son dakika: Tarih verip uyardı: Vaka sayısı 20 bin olabilir
"Mart sonunda 20 bin vaka olabilir! 3'üncü pik riski var!"
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DHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınında son dönemde artan vaka sayılarını değerlendirdi. Savaşçı, halkın korku ve paniğe kapılmamasını, gerekli tedbirlerle uyuldukça Türkiye genelinde ciddi başarılara ulaşılacağını söyledi.

"REHAVET BASKIN GELİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Savaşçı, "Sahadaki verilerimize göre ve Türkiye geneline baktığımızda aslında aşılanma başarıya ulaşsa da rehavet daha baskın geldiği için Türkiye genelinde vaka sayıları biraz daha artacaktır. Ama halkımız korku ve paniğe sevk olmasın. Çünkü bu da rehaveti ekstra tetikliyor. İnsanlar bıkkınlığa düşüyor. Gerekli tedbirlere uyalım ve tedbirlere uydukça Türkiye genelinde gerçekten il bazında çok ciddi başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

MUTASYONUN ETKİSİ

Savaşçı, özellikle mutasyonun etkisine dikkat çekerek, "Bizim hastanemizde de Güney Afrika, Brezilya, İngiltere mutasyonu vakalarımız var, mutasyonlar da biraz tetikliyor. Rehavete kapılmadan bu mücadelede 3-4 ay daha devam edersek, ülke olarak başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"NİSAN AYI BAŞINDA 20 BİNLERİ BULABİLİR"

Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa'nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şunları kaydetti:

"Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bine, Mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Ama aşılanma hızını artırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz. Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak. O zaman yatay bir seyir seyrederse, tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural. O zaman evet 3'üncü piki yaşamayabiliriz; ama Martın 15'inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz Nisan ayında 3'üncü pike ulaşmış olacağız.

"TAM KAPAMA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir. Açıkçası ülkemizde tam kapama olacağını düşünmüyorum. Dünyada şu anda aşılama sıralamasında 5'inci ülkeyiz.

Tam kapanma olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirlerin sıkılaştırılması, iller arası transportun azaltılması, okulların daha kontrollü hale gelmesi özellikle işletmelerin kurallara daha dikkat etmesi, hafta sonu kısıtlamaların belki eklenmesi şeklinde bazı kısıtlamalar olabilir."

"KİLİT NOKTA AŞILAMA"

Savaşçı, kilit noktanın aşılama olduğunu kaydederek, "Aşılandıkça hastaneye yatış oranları ve yoğun bakım ihtiyaçları azaldıkça tam kapanma ihtiyacı da kalmayacaktır. Bu oran ölüm oranlarını da azaltacaktır. Buradaki tek sıkıntımız mutasyonların aşıdaki etkilerini, insanlar üzerindeki etkilerini dünya da bilmiyor şu anda biz de bilmiyoruz. Bunları hep birlikte önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Tabii ki sahadan veriler ve sayılar geldikçe bilim kurulumuz, bakanlıklar çeşitli çalışmalar yapacak ve bunları hep birlikte gün gün yaşayacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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