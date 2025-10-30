29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul’da işlemler geçici olarak durduruldu. Bu tatil nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, 29 Ekim’de yapılan işlemlerin takasları sonraki iş günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, 30 Ekim 2025 borsada bugün işlem yapılabilir mi?