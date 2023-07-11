30 kilometre uzaklıkta! İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşandı
İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşandı. Yetkililer, aynı bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdığını söyledi
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 30 kilometre yakınında volkanik patlamalar yaşandı.
Bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdı. Patlamadan önceki hafta bölgede binlerce küçük deprem kaydedilmişti ve bir patlama bekleniyordu.
Ülkenin Meteoroloji Ofisi (IMO), bölge hakkında yaptığı açıklamada "Şu anda küçük bir patlama. Reykjavik'te yaşayan insanlar için doğrudan tehlike oluşturmuyor" dedi.