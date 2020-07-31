Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 31 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda detaylarıyla birlikte yer alacaktır.

30 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 674'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 239 test yapılırken, 967 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 229 bin 891 oldu. Bugün 982 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 213 bin 539'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 9.3, toplam ağır hasta sayısının ise 561 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 670 bin 288´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 193 bin 366´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 702 bin 96´ya ulaştı.



Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 568 bin 37 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 153 bin 840´a ulaştığı bildirildi.