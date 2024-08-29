3600 yıllık sır gün ışığına çıktı

Son yıllarda ivme kazandırılan arkeolojik çalışmaların sonuçları, her geçen gün daha da fazla ele geçiyor. O sonuçlardan biri de yeni bir buluntu oldu.

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarih sahnesine ışık tutan yeni bir buluş yapıldı. Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019'dan beri devam eden bu kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde yürütülüyor. 50 metre derinlikte bulunan batık, şimdiye dek Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Ancak son keşif, batığın taşıdığı tarihî ve kültürel zenginliğin boyutlarını daha da derinleştiriyor. Uzmanlara göre, hançerin Girit - Minos Uygarlığına ait olması, batığın Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz’in tarihî ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor. Kumluca batığı, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. 3600 yıllık bu hançer, Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkarırken, bölgenin tarihî zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. REKLAM