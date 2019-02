39. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu!

Oscar ödül töreninden bir gün önce açıklanan ve yılın en kötülerinin belli olduğu 39. Razzie Ödülleri, bizdeki bilinen ismiyle Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu.

Altın Ahududu Ödülleri'nde Holmes & Watson, En Kötü Film dahil 4 dalda en kötü seçildi. Can You Ever Forgive Me? filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Melissa McCarthy'nin aynı yıl The Happytime Murders ve Life of the Party filmiyle En Kötü Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmesi dikkat çekti.

Altın Ahududu Ödülleri'ne damga vuran isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, aday gösterildiği En Kötü Erkek Oyuncu ve En Kötü İkili kategorilerinde en kötü seçildi. Altın Ahududu Ödülleri'nin bu yılki kazananları ise şöyle:

EN KÖTÜ FİLM

Holmes & Watson

Gotti

The Happytime Murders

Robin Hood

Winchester

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party

Jennifer Garner – Peppermint

Amber Heard – London Fields

Helen Mirren – Winchester

Amanda Seyfried – The Clapper

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Donald J. Trump – Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9

Johnny Depp – Sherlock Gnomes

Will Ferrell – Holmes & Watson

John Travolta – Gotti

Bruce Willis – Death Wish

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

John C. Reilly – Holmes & Watson

Jamie Foxx – Robin Hood

Ludacris – Show Dogs

Joel McHale – The Happytime Murders

Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed

Kelly Preston – Gotti

Jaz Sinclair – Slender Man

Melania Trump – Fahrenheit 11/9

EN KÖTÜ YENİDEN ÇEKİM VEYA DEVAM FİLMİ

Holmes & Watson

Death of a Nation

Death Wish

The Meg (Jaws taklidi)

Robin Hood

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Etan Cohen – Holmes & Watson

Kevin Connolly – Gotti

James Foley – Fifty Shades Freed

Brian Henson – The Happytime Murders

Michael Spierig & Peter Spierig – Winchester

EN KÖTÜ SENARYO

Fifty Shades Freed

Death of a Nation

Gotti

The Happytime Murders

Winchester