39. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu!

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Oscar ödül töreninden bir gün önce açıklanan ve yılın en kötülerinin belli olduğu 39. Razzie Ödülleri, bizdeki bilinen ismiyle Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu.
Altın Ahududu Ödülleri'nde Holmes & Watson, En Kötü Film dahil 4 dalda en kötü seçildi. Can You Ever Forgive Me? filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Melissa McCarthy'nin aynı yıl The Happytime Murders ve Life of the Party filmiyle En Kötü Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmesi dikkat çekti.
Altın Ahududu Ödülleri'ne damga vuran isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, aday gösterildiği En Kötü Erkek Oyuncu ve En Kötü İkili kategorilerinde en kötü seçildi. Altın Ahududu Ödülleri'nin bu yılki kazananları ise şöyle:
EN KÖTÜ FİLM
Holmes & Watson
Gotti
The Happytime Murders
Robin Hood
Winchester
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party
Jennifer Garner – Peppermint
Amber Heard – London Fields
Helen Mirren – Winchester
Amanda Seyfried – The Clapper
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Donald J. Trump – Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9
Johnny Depp – Sherlock Gnomes
Will Ferrell – Holmes & Watson
John Travolta – Gotti
Bruce Willis – Death Wish
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
John C. Reilly – Holmes & Watson
Jamie Foxx – Robin Hood
Ludacris – Show Dogs
Joel McHale – The Happytime Murders
Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9
Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed
Kelly Preston – Gotti
Jaz Sinclair – Slender Man
Melania Trump – Fahrenheit 11/9
EN KÖTÜ YENİDEN ÇEKİM VEYA DEVAM FİLMİ
Holmes & Watson
Death of a Nation
Death Wish
The Meg (Jaws taklidi)
Robin Hood
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Etan Cohen – Holmes & Watson
Kevin Connolly – Gotti
James Foley – Fifty Shades Freed
Brian Henson – The Happytime Murders
Michael Spierig & Peter Spierig – Winchester
EN KÖTÜ SENARYO
Fifty Shades Freed
Death of a Nation
Gotti
The Happytime Murders
Winchester
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