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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 yaşındaki Eylül'den acı haber!

        4 yaşındaki Eylül'den acı haber!

        Mardin'de 4 yaşındaki Eylül Irmak annesiyle birlikte otobüsten inerken otobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:44
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        4 yaşındaki Eylül'den acı haber!
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde annesiyle birlikte inmeye çalıştığı sırada hareket eden otobüsün altında kalan 4 yaşındaki Eylül Irmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eylül Irmak, ismi öğrenilmeyen annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen şehir içi yolcu otobüsüne bindi.

        Fotoğraf: DHA

        OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

        Bir süre sonra inmek isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu sırada otobüs hareket etti. Dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eylül’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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