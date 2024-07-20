13 yılda 4 bin 500 teknoloji girişimini yetiştirerek, bin 600’ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 11 bin kişiye istihdam yaratmalarına ve 270 milyon doları aşkın yatırım almalarına destek oldu.

Bunlara bir yenisini ekleyen 40 İTÜ Çekirdek girişimi, Aralık ayında gerçekleşen Big Bang 2023’den bu yana 71 milyon dolar yatırım aldı.

Yatırım alan girişimcilerden 25’i pre-seed yatırımlarına kavuşurken, 10’u ise seed yatırımlarını duyurdu. Geri kalan girişimlerden 4’ü post-seed ve 1’i de Seri B yatırımı aldı.

Verilen bilgiye göre, İTÜ Çekirdek son üç yıldır sadece yerel girişimleri değil, ITU Seed adıyla uluslararası girişimleri de destekliyor. Uluslararası girişimlere sunduğu imkân ve hizmetlerinin yanı sıra bu girişimlerin İstanbul üzerinden globale açılmaları için de rehberlik ediyor. ITU Seed’e, bugüne dek 80’den fazla ülkeden 900 girişim başvurdu ve 87 girişim programa kabul edildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam eden İTÜ Çekirdek’teki girişimlerin hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı ülkelerden yatırım aldığını belirtti.