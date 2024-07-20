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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 40 İTÜ Çekirdek girişimi 71 milyon dolar yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        40 İTÜ Çekirdek girişimi, yılın ilk yarısında 71 milyon dolar yatırım aldı

        İTÜ Çekirdek bünyesindeki 40 girişim, yılın ilk yarısında 71 milyon dolar yatırım aldı. Her yıl 500'den fazla girişimi kabul ederek büyüme yolculuklarına katkı sunan İTÜ Çekirdek'te yılın ilk yarısında yatırım alanların yüzde 85'ini yazılım girişimleri oluştururken bugüne kadar desteklenen girişimcilerin toplam değerlemesi 3 milyar doları geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:39
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        İlk 6 ayda 71 milyon dolar yatırım aldılar
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        13 yılda 4 bin 500 teknoloji girişimini yetiştirerek, bin 600’ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 11 bin kişiye istihdam yaratmalarına ve 270 milyon doları aşkın yatırım almalarına destek oldu.

        Bunlara bir yenisini ekleyen 40 İTÜ Çekirdek girişimi, Aralık ayında gerçekleşen Big Bang 2023’den bu yana 71 milyon dolar yatırım aldı.

        Yatırım alan girişimcilerden 25’i pre-seed yatırımlarına kavuşurken, 10’u ise seed yatırımlarını duyurdu. Geri kalan girişimlerden 4’ü post-seed ve 1’i de Seri B yatırımı aldı.

        Verilen bilgiye göre, İTÜ Çekirdek son üç yıldır sadece yerel girişimleri değil, ITU Seed adıyla uluslararası girişimleri de destekliyor. Uluslararası girişimlere sunduğu imkân ve hizmetlerinin yanı sıra bu girişimlerin İstanbul üzerinden globale açılmaları için de rehberlik ediyor. ITU Seed’e, bugüne dek 80’den fazla ülkeden 900 girişim başvurdu ve 87 girişim programa kabul edildi.

        İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam eden İTÜ Çekirdek’teki girişimlerin hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı ülkelerden yatırım aldığını belirtti.

        Dikbaş, "Bu yıl TÜBİTAK’ın BİGG programını ödülünü hibeden yatırıma çevirmesi ile yatırım ekosisteminde BİGG girişimcileri kendini gösterdi. Girişimcilerimizden 20 tanesi yatırımlarını TÜBİTAK BİGG Fonu’ndan alırken iki tanesi Kitlesel Fonlama ile yatırımlarım turunu tamamladı. Geri kalan 18 girişimden 2 tanesi CVC, 2 tanesi kurumsal ve diğer 14 tanesi ise VC ve Melek Yatırımcılardan yatırımlarını aldılar. Yatırım alan girişimlerimizden yüzde 85’ini ise yazılım girişimcileri oluşturuyor. Yatırım alan girişimlerimizden 9 tanesi sağlık teknolojileri & yaşam bilimleri, 6 tanesi enerji sektörü, 5 tanesi otomotiv teknolojileri ve 5 tanesi eğitim sektörü odaklılar. Geri kalan 15 girişimimiz ağırlıklı olarak fintek, insurtech, cleantech, gıda teknolojileri ve e-ticaret alanlarında çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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