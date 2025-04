5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş

Arnavutköy'deki Sazlıbosna Baraj Gölü'nde 2018 yılında poşete konulmuş halde cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu hakkındaki soruşturma, o tarihte kimliği tespit edilemediği için Daimi Suçlar Bürosu'na devredilmişti. 2024 yılının Kasım ayına kadar faili meçhul olarak kalan dosya, 12 yaşındaki E.E.'nin Esenyurt'taki okulundaki rehber öğretmenine, 'Babam kardeşim Melike'yi öldürüp, poşete koydu. Onu da götürüp göle attı' demesi üzerine yeniden açıldı. Öğretmenin durumu polise bildirmesi sonrasında çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, cesedi bulunan Melike Eşiyok'un babası Cahit Eşiyok, annesi Meryem Ataman ve Cahit Eşiyok'un eski eşi Zehra Öztürker'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanını ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Meryem Ataman ve avukatlar hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürkler duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

REKLAM

ANNE: 'DİĞER ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN SUSTUM'

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada ilk olarak savunması alınan anne Meryem Ataman, "Ben diğer çocuklarımı korumak için sustum. 2018’de Melike’nin öldüğünü öğrendim. Bana Cahit söyledi. Zehra evden gidince, beni arayıp çocuklara bakamadığını söyledi. Eve gittiğimde Melike’nin öldüğünü öğrendim. Vücudunda morluklar vardı. ‘Polise gitsem bizi suçlarlar’ diyerek korkusundan gitmediğini söyledi. 'Eğer polise gidersen seni de öldürürüm' dedi. Çocuklarıma zarar vermesin diye sustum. Zaten çocuklar büyüyünce onlar anlatsın istedim. Çocukların öğretmene anlattığını öğrenince Melike’nin kimliğini yanımda taşımaya başladım. Çünkü çocuklar öğretmene anlatmıştı ve olayı pazartesi ortaya çıkaracaklardı. Çocukların saçları kesilmişti, gözlerinin altı mosmordu. Aç susuz bırakılmışlar. Gidip şikayet edemedim. Çünkü tehdit edildim. Gidecek yerim de yoktu" dedi.

SANIK CAHİT EŞİYOK: VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM

Daha sonra savunması alınan sanık Cahit Eşiyok, "Üstüme atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Ben polis ekiplerine her şeyi anlattım. Ölen çocuk benim çocuğum. Vicdan azabı çekiyorum. 2017 yılında Meryem ile boşandık. O sırada diğer sanık Zehra ile birlikte 7-8 ay kadar çocuklarla birlikte yaşadık. Çocuklarıma düşkün olduğum için velayeti ben aldım. Çocuklar Zehra ve ben, başka bir eve taşındık. İlk başta her şey çok güzeldi, ama sonra Zehra çocuklara kızmaya başladı. Bu sebeple Zehra ile tartışmalarımız artmaya başladı. Bana, 'Çocukları anneye ver. Bizim huzurumuz kalmadı' dedi. Ben de, 'Olmaz' dedim. Bir gün Zehra beni arayıp, 'Çocuklardan bıktım. Yine altına kaçırdılar. Ben artık bakmayacağım' dedi. Ben de, 'Bakmazsan bakma' dedim. Bir gün oğlum H. ile kızım E. bana, Zehra'nın Melike'yi çarşafla peteğe bağladığını söyledi. Bunun üzerine Zehra ile kavga ettik ve çocukları alıp evden çıktım. O gece arabada yattık. Melike bana, 'Ben o kadını sevmiyorum. Eve geri dönmeyelim' dedi. Ben de yaşı küçük diye dikkate almadım. H.E ve E.E’ye, 'Kadın size kötü davranıyor mu?' diye sordum. Onlar da, 'Yok' dediler. O yüzden onları dinleyip, eve geri döndüm. Eve döndükten 2-3 gün sonra Zehra beni arayıp, çocuklardan şikayetçi oldu. Salona tuvaletini yaptıkları için kızıp, çocukları dövdüm. 2 gün sonra, bu sefer de Melike altına kaçırmış. Gittim, üstünü değiştirdim. Yine bir gün yemek yerken kusmaya başladılar. Zehra, 'Benim inadıma yapıyorlar' deyip bağırıp çağırdı ve biz yine tartıştık" dedi.