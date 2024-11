50 ve ötesi erkekler için ideal yaş almanın sırları

Uzman hekimler tarafından kaleme alınan “50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler” kitabının lansmanı gerçekleştirildi. 50 yaş ve üstü erkeklerin bu süreçte yaşadığı endişeleri gidererek, kaliteli yaş almanın püf noktalarının ele alındığı kitabın tanıtım etkinliğine kitabı kaleme alan doktorların yanı sıra Fuat Güner, Haluk Levent, Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca ile Pınar Hotiç’in de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli davetli katıldı.

İLERİ YAŞ İLE GELEN KORKULAR

Psikiyatri Uzmanı Dr. Refik Cihnioğlu: 50’li yaşlar hayatımızda yeni bir evreye geçtiğimiz dönemdir. İnsanlar her yeni aşamada uyum problemleri yaşamışlardır ama her zaman da hızlı bir şekilde uyum sağlamayı başarabilmişlerdir. Kaygı ve korkularımız genelde kendiliğinden sönümlenme eğilimindedir. Ama uzun sürmesi çok yıpratıcı olabilir. Eğer bu sürecin çok yorucu olduğunu düşünüyorsanız yardım alma konusunda tereddüt etmemenizi öneririm. Bu süreçte sizinle yürüyecek bir destek her zaman iyi gelir ve kaygıları paylaşmak üstünüzdeki yükü hafifletir.