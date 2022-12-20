Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Matematik 7'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 7'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
ABONE OL

7'ler çarpım tablosu kolay ezberleme alıştırmaları: 7'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Çarpım tablosu; matematiksel işlemlerde bizden istenen çarpma işlemlerini hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapabilmek için kullanılan matematiksel bir tablo ya da bir çizelge olarak ifade edilmektedir. İlkokul eğitiminin daha ilk yıllarından öğretilmeye başlanan ve hayat boyunca karşılaşılan matematik sorularında başvurulan bir tablo olarak kullanılan çarpım tablosunda 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpımına yer verilmektedir.

7'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 7'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Bu yazımızın konusu ise arpım tablosunun bir elemanı olan 7’ler çarpım tablosu konusu üzerinedir. Tek bir sayı olduğu için sonucu sürekli olarak tek bir sayı olan 7’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemleri nelerdir? 7’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ne şekilde yapılmalıdır? İşte, tüm detaylar…

7’ler Çarpım Tablosu

Her ne kadar çarpım tablosunun kökleri Mezopotamya’ya yaklaşık 4000 yıl öncesine dayansa da günümüzde kullandığımız tabloya benzer ilk çarpım tablosu MÖ. 305 yılında Çin’de ortaya çıkmıştır. Çin’de, bambu şeritler üzerinde bulunan ve 60’lı ve 10’lu tabanlar kullanılarak hazırlanan bu çarpım tablosu bugünkü çarpım tablosunun ilk örneği olarak kabul edilmektedir. 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpımını gösteren bir çizelge olan çarpım tablosuna aynı zamanda kerrat cetveli adı da verilmektedir.

Eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren öğrenilen ve gerek öğretim hayatı gerekse de hayatın diğer alanında başvurulan bir çizelge olarak karşımıza çıkan çarpım tablosu, yaşamı kolaylaştıran bir çizelge olarak dikkat çekmektedir.

Çarpım tablosu hakkında bu bilgileri verdikten sonra asıl konumuz olan 7’ler çarpım tablosu üzerine yoğunlaşabiliriz. Temel olarak 7 rakamının, 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpılması anlamına gelen 7’ler çarpım tablosu aynı zamanda bir toplama tablosu olarak da görülebilir. Örnekse 7x4=28 ifadesi aynı zamanda 7 sayısının 4 katı anlamına geldiğinden bu işlem, 7+7+7+7=28 olarak da yazılabilmektedir.

Her ne kadar rakamın 7’ler çarpım tablosu; 7 rakamının büyük bir sayı olmasından ötürü, öğrenciler için göz korkutucu gibi görünse de aşağıda vermiş olduğumuz çizelge üzerinden 7’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları kolaylıkla yapılacak ve bolca tekrar ile bu konu kolaylıkla öğrenilecektir.

Şimdi gelin hep birlikte 7’ler çarpım tablosuna birlikte göz atalım:

7’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

  • 7x1= 7
  • 7x2= 14
  • 7x3= 21
  • 7x4= 28
  • 7x5= 35
  • 7x6= 42
  • 7x7= 49
  • 7x8= 56
  • 7x9= 63
  • 7x10= 70

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 4'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
GÜNDEM 4'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?
3'ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları: 3'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
GÜNDEM 3'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
GÜNDEM Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
2'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 2'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
GÜNDEM 2'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?
1'ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları: 1'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
GÜNDEM 1'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?
KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM KPSS tercih kılavuzu 2022!
PTT personel alım tarihleri 2023: PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak, şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM PTT personel alım tarihleri
TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?
GÜNDEM TOKİ arsa başvuru sonuç tarihi
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınavı sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılır?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları açıklandı!
Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
GÜNDEM Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.