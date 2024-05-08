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        Haberler Gündem 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintileri: AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        8 Mayıs İstanbul planlı elektrik kesintileri: AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

        İstanbul elektrik tedarik şirketleri AYEDAŞ - BEDAŞ Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini sitesi üzerinden duyuruyor. 8 Mayıs Çarşamba günü arıza, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintileri belli oldu. İşte 8 Mayıs 2024 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul'da yaşanan planlı elektrik kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 01:42 Güncelleme: 08.05.2024 - 01:42
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        İstanbul'da 8 Mayıs Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Elektrik kesintisi yaşayanlar, planlı elektrik kesinti listesine, www.bedas.com.tr sitesi üzerinden, mobil web adresi ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabiliyor. İşte 8 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 8 Mayıs İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İşte 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri

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