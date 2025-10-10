Habertürk
Habertürk
        A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaşacağı maçın İstanbul hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:14 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:14
        A Milliler son idmanda!
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın akşam deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Sofya'ya yapacağı yolculuk öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktik varyasyonlar üzerinde durulurken, son bölümde taktik oyun oynandı.

        A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

