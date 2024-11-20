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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli ürünler listesi belli oldu. 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimlerde yarından itibaren buzdolabı, çamaşır makinesi, blender seti, tost makinesi gibi teknolojik ürünler bulunuyor. Bunun dışında elektrikli moped 27.990 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 42.990 TL'den satışa sunulacak. Peki 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:02
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        A101 merakla beklenen 21 Kasım 2024 aktüel indirim kataloğu yayınlandı. A101 marketlerde yer alan birbirinden farklı ürünler ve fiyatlar bulunuyor. Peki 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var? İşte A101 indirimli ürünlerin tamamı

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        A101'E BU PERŞEMBE NELER GELİYOR?

        Kiwi halı yıkama makinesi 4.999 TL

        Multi blender seti 1.999 TL

        Şarjlı diş fırçası 599 TL

        Epilasyon aleti 899 TL

        Dikey süpürge 1.499 TL

        Masaj aleti 1.199 TL

        Ankastre set 9.999 TL

        Elektrikli ısıtıcı fan 479 TL

        Silindirik termosifon 65 L 4.999 TL

        Akıllı banyo baskülü 279 TL

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        Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL

        Toshiba 43 FHD Android TV 8.999 TL

        Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL

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